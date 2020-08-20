「亞洲底特律」7月汽車生產腰斬 估需5年以上恢復

泰國工業院 (Federation of Thai Industries，FTI) 週四 (20 日) 公布最新數據。泰國 7 月汽車生產台數 8 萬 9336 輛、年減 48%，連 15 個月低於去年同期。泰國工業院汽車產業部的副總經理兼發言人蘇拉朋 (Surapong Paisitpattanapong) 曾預測，此次要從肺炎疫情恢復，將花上 5 年以上時間。

泰國 7 月汽車生產，雖然比起今年 4 月有所復甦，該月受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，生產廠房暫時停工，但是 7 月汽車生產台數仍較疫情前減半。

泰國工業院汽車產業部的副總經理兼發言人蘇拉朋 (Surapong Paisitpattanapong) 曾預測，如果沒有爆發第二波肺炎疫情，應該會在 4 月時觸底，但過去亞洲金融風暴的時候，花了 5 年時間才恢復。這回要從肺炎疫情中恢復，應該會花上更長的時間。對復甦抱持悲觀態度。

有關 2020 年的全年生產台數方面，蘇拉朋預測，可能落在 100 萬輛水準。泰國工業院一開始時預測 200 萬輛，3 月時調整為 190 萬輛，4 月時調整為 140 萬輛水準，不斷下修總台數。

泰國 7 月份汽車生產中，有 4 萬 3640 輛用於出口，連續 15 個月較去年同期出現下滑。出口到俄羅斯及南美等各個市場的汽車台數，也幾乎都全面滑落。

同月銷往泰國國內的汽車台數則達 4 萬 5696 輛、年減 48%，連續 12 個月低於去年同期。受到肺炎疫情影響而延後舉行的東南亞最大規模車展「曼谷國際車展」(Bangkok International Motor Show) ，雖然最終於 7 月舉辦，但仍未給泰國車市需求帶來助益。