川普再度下通牒：TikTok 9/15 前出售 美政府要抽佣金

外媒週二報導，短影音平台 TikTok 出售案陷入僵局，與此同時，美國總統川普再次發出通牒令，要求 TikTok 必須在 9 月 15 日之前出售美國業務，否則美政府將採取行動。

川普早前簽署行政命令，要求 TikTok 9 月 15 日前出售美業務，之後將禁止美國個人或實體與 TikTok 及其中國母公司進行任何交易。

川普週二受訪時再度表示：「我告訴他們 (TikTok)，他們必須在 9 月 15 日之前達成協議；否則之後，我們將結束其美國業務。」

川普強調：「而且美國政府必須得到補償，抽取不錯的佣金，因為我們是使這場競標案成為可能的國家，所以我們應該得到佣金。」

實際上，這不是川普首次要求佣金，川普上月 3 日表示：「基於安全考慮，TikTok 不能由中國控制。」

川普稱：「如果出售案達成，美國政府應得到補償或者收一大筆錢，因為我們正在使這筆收購成為可能，現在他們沒有任何權利，除非我們給他們權利，這有點像房東 / 房客，沒有租約，房客一無所有，所以他們付佣金。」

外界批評川普的舉措似乎違憲，並類似於敲詐勒索。

美國戰略暨國際研究中心科技政策計畫負責人 James Lewis 曾表示：「川普的手段好比俄羅斯常見的黑手黨手段。這不是好的政策作法，我不認為這合乎憲法。」

針對 TikTok 競標案，檯面上的可能買家有沃爾瑪 (WMT-US)、Oracle (ORCL-US) 、微軟 (MSFT-US) 等美企 。

受到中國限制出口 AI 技術政策影響，外媒引述消息人士透露， TikTok 出售談判仍卡關，因為 TikTok 母公司北京字節跳動 (ByteDance) 正試圖了解 「TikTok 的 APP 演算法是否可作為交易的一部份？」