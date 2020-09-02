打破近30年紀錄 澳洲確定陷入經濟衰退 澳幣應聲貶

澳洲統計局周三 (2 日) 公布，第 2 季 GDP 較前季萎縮 7%，創史上最大季比降幅，而且是 1991 年以來首見連續兩季萎縮，符合「經濟衰退」技術定義，反映疫情衝擊讓澳洲陷入近 30 年來首見的衰退。澳幣應聲走軟。

根據澳洲統計局，澳洲第 2 季 GDP 季減 7%，是 1959 年有紀錄以來最大季比降幅，且較第 1 季萎縮 0.3% 加深；第 2 季 GDP 與去年同期相比也衰減 6.3%。經濟學家原本預測季減 6%，年減幅為 5.1%。

澳洲 GDP 變動幅度。來源：Bloomberg

數據公布後，澳幣貶值 0.3% 至 73.50 美分兌 1 澳幣，稍早最高攀升至 73.60 美分。

根據報告，由於家庭在疫情期間節省開支，民間需求暴減 12.1%，GDP 減損 6.7 個百分點。另一方面，家庭儲蓄率激升至 19.8%，是 1974 年來最高。

澳洲是較早解封和重啟經濟的國家，但部分地區疫情再起，拖累了經濟復甦。擁有 500 萬人口的澳洲第二大城市墨爾本，已經封鎖將近兩個月。

澳洲央行周二維持利率不變，但擴大對銀行的借貸機制，以維持信用流動無虞，政府當局也擴大實施就業市場援助方案。澳洲當局顯然希望發揮財政和貨幣雙管旗下的力量，支撐經濟。

澳洲央行周二將銀行借貸機制擴大到 2000 億澳幣，除了支撐經濟，也強化央行維持金融情勢寬鬆的承諾，應有助於減輕澳幣升值壓力。

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