美延長部分中國商品關稅豁免期只到年底 含智慧手錶、醫療口罩

美國貿易代表署 (USTR) 周二 (1 日) 公布文件，對部分中國商品的關稅豁免期延長至今年年底，而非以往的延長一年，豁免商品包含智慧手錶和某些醫療口罩。

USTR 聯邦公告中，免徵關稅的商品包括藍牙及穿戴數據傳輸設備，例如包括蘋果 (AAPL-US)、FitBit(FIT-US)、Sonos(SONO-US) 等科技業者從中國進口的產品。

其他還有口罩、呼吸器等醫療用品，以及直立式鋼琴、液晶顯示模組、不鏽鋼錶帶。

USTR 先前對這些中國商品的豁免期為一年，但這次只延長四個月，但未說明原因。這給中國更多時間履行第一階段貿易協議，但讓藍牙設備等產品的進口商面臨不確定性。

川普政府在一年前對 1250 億美元商品徵收 15% 關稅，1 月敲定第一階段協議時把稅率降到 7.5%。華府曾威脅，中國若無法履行第一階段協議，將提高關稅。

美國貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer) 和中國副總理劉鶴雖然在上周重申對貿易協議承諾不變，但中國採購美國貨的進度目前大幅落後，和第一年承諾達到比 2017 年多採購 770 億美元的目標相去甚遠。