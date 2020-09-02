人民幣中間價七連升 逾15個月新高

周三 (2 日) 中國外匯管理局公布人民幣兌美元中間價報 6.8376，再升 122 基點，已連七升，並創 2019 年 5 月 14 日以來新高。

離岸人民幣昨日一度升破 6.81 大關，升值逾 400 基點，創去年 5 月以來新高。而自 5 月底以來，人民幣就展開一波升值趨勢，以離岸人民幣來看，從 5 月底至今累積升值 3700 多基點，在岸人民幣則升值 3500 基點。

不過人民幣在一連數日強升後今日走勢則較為緩和，早盤離岸人民幣維持在狹幅波動區間，截至上午 11:09 止，離岸人民幣小升 17 基點，暫報 1 美元兌 6.8311 人民幣，升幅 0.03%。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

人民幣出現這波升值主要在於中國率先走出新冠肺炎疫情衝擊，美國則因遲遲無法推出有效的防疫政策，導致疫情起伏不定，再加上美中之間未發生重大的對立，雙方貿易進展順暢，同時近期聯準會對於未來利率走向的鴿派言論，均促使美元貶值趨勢。

分析人士指出，美元走弱、經濟復甦、人民幣資產吸引力提升是促使人民幣升值的三大原因。

美元指數在周一 (31 日) 一度貶破 92 關卡創下 27 個月低點後，已較 2020 年高點貶值逾 10%。在此同時，市場充斥著看衰美元的預測，高盛、瑞銀和法國興業銀行等國際機構均預估美元還會持續走貶。

而美國以外地區相對強勁的經濟成長前景、美國以極低的利率以及疫情所引發的財政赤字擔憂都是美元貶值幕後推手。

但也有分析師表示，短期美元也是存在反彈的機會，主要因為進入 8 月後歐洲疫情出現反彈，即便單日新增病例數仍低於美國，但已有明顯的疫情增溫跡象，相較之下美國新增確診人數則不斷下滑。

再者歐盟復甦基金將於 2021 年年初啟動，市場對歐洲經濟復甦的預期已反應在歐元目前的價位上。若歐洲持續受到疫情反復爆發的影響，歐洲經濟活動可能較預期減緩，這會導致歐元漲勢受限，進而刺激美元反彈。