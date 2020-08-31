人民幣中間價強升286基點 創14個月新高

周一 (31 日) 中國外匯管理局公布人民幣兌美元中間價報 6.8605 元，大升 286 基點，創 2019 年 7 月 2 日以來新高。人民幣中間價持續調升主要因為美元轉弱，人民幣現貨市場前一日收盤價已較中間價高出 240 基點，帶動今日中間價表現。

人民幣中間價逼近升破 6.86 大關、美元短期弱勢格局不變，再加上陸股今 (31) 日早盤開高走高，一度帶動離岸人民幣升破 1 美元兌 6.85 大關，最高升至 6.8479 價位。

不過隨後略為回吐升幅，截至上午 10:17 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.8546 人民幣，升值 34 基點，升幅 0.05%。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢



在岸人民幣暫報 1 美元兌 6.8561 人民幣，創 1 月 20 日以來新高，升值 94 基點，升幅 0.14%。

資料來源: 新浪財經, 在岸人民幣日線走勢

PIMCO 表示美元的跌勢才剛剛開始，美元相對新興市場貨幣還有走軟的空間。雖然美元相對於全球主要貨幣已經走貶，但依貿易加權計算美元仍升值約 2%，高於 2019 年的平均水準。

PIMCO 認為美元仍處於貶值的初期，但有一項重要變數要留意，就是美國第四階段的財政刺激方案是否會在國會獲得通過，否則財政援助的中斷將導致避險資金回流美元，而美元將可能出現反彈。

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