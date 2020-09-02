葉倫 : 當年升息無礙經濟成長 推新政只有微小差異

前美國聯準會 (Fed) 主席葉倫 (Janet Yellen) 於周二 (1 日) 線上座談會捍衛自己在任內升息決策，表示當年升息並未導致經濟擴張脫軌，僅是將成長的油門鬆開一些些。她也反駁 Fed 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 的論調，認為即使在當時採用平均通膨目標，只會有微小的差異。

葉倫週二參與 Brookings Institution 所舉辦的線上座談會時談論到當時升息政策，她表示:「當時的經濟正處於擴張期間，我們腳步穩穩踩在經濟成長的油門上」，升息只是把腳從油門上移開一些些，｢但並不代表我們踩了剎車。」

2015 年聯準會實施低利率與量化寬鬆一段期間後，經濟擴張下美國失業率已回落至 5.1% 低點，而通膨率僅 0.3%。直至 2018 年葉倫在聯準會卸任，聯邦資金利率已回升至 1.25 至 1.5%。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 上周宣布將新政策架構，將允許通膨在一定時間內平均維持於 2% 水準，意味著即使就業市場稍微過熱、通膨水準較高，聯準會也不會急於升息，不會受以往 2% 通膨率目標限制。

Fed 理事布蘭納德針對聯準會新政提到，這項政策假如在 2015 年葉倫任內就實施，將改變當時的政策。

對此葉倫反駁道 :「我認為新政策在當時推行，結果只會有微小的不同。」