連續28年GDP無衰退 澳洲經濟奇蹟四大支柱恐倒下三個

澳洲連續 28 年經濟成長，是全球已開發國家難以望其項背的歷史紀錄，但經濟學家說，支撐這項經濟奇蹟的四大支柱，進入後疫情時代可能只剩下一個。

獨立經濟學家 Saul Eslake 說，支撐澳洲經濟的四大支柱如下：

人口成長，主要來自移民

房地產榮景和隨之而來的債務

與中國的「特殊關係」

良好經濟政策 (至少對照其他先進經濟體是如此)

Eslake 說，前三個大概會消失，只有經濟政策可說仍優於大多數國家，但領先的幅度沒有以往大。

澳洲經濟連續 28 年半不曾陷入衰退，也就是不曾連兩季萎縮，但經濟學家普遍認為，這項紀錄幾乎快要畫下句點。

首先是人口。澳洲一年經濟成長至少 1.5% 是受益於人口增加，但在截至 6 月 30 日止的年度中，淨移民預料銳減 30%。受到疫情影響，之後的 12 個月內可能進一步驟減 85%。

這將嚴重衝擊許多經濟面向，包括房市。2012 年到 2017 年間，拜低廉借貸成本和旺盛的住房需求，澳洲房市欣欣向榮。但人口減少、需求下滑，加上高房價之下許多民眾背負的房貸壓力不小，未來數年的房地產景氣將大受影響。

澳洲和中國的貿易關係是過往經濟的一大支柱，然而中國經濟趨緩，加上政治關係急速惡化，讓中澳情勢壟罩在陰霾中。

澳洲政府呼應美國宣布調查新冠肺炎疫情的起源，引來中國報復，已禁止從澳洲四大屠宰場進口牛肉，並對澳洲大麥開徵 80% 關稅。

中國還擬定清單，把紅酒、奶製品、海鮮、燕麥和水果列為目標，可能採取的行動包括提高安全檢查、發動反傾銷調查、課徵關稅等。Eslake 認為，中澳關係發展對澳洲經濟而言，是個潛在的嚴重問題。