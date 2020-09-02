新版護照提升台灣辨識度明年1月發行 無須另編預算印製

行政院今 (2) 日召開記者會公布新版護照，秉持變動最小原則，保留現行版本的元素及架構，但將放大「TAIWAN」字樣，提升辨識度，預訂明年 1 月發行。至於印製相關經費，外交部長吳釗燮強調，在年度預算之內，沒有增加額外成本。

吳釗燮表示，護照是我國國民在海外旅行的重要國籍證明文件，護照封面自 2003 年加註「TAIWAN」至今已 17 年，已相當程度提升台灣的辨識度，也因為我們的防偽技術非常精細，可信度非常高，廣泛獲得 170 個國家 / 地區的免簽、落地簽、電子簽證待遇，如日本、美國、英國及歐盟等。

立法院在今年 7 月下旬決議，要求行政部門對提升我國護照的「台灣」辨識度研提具體作法，行政院隨即成立專案小組，由外交部研議護照封面進行改版，經討論後，外交部近日已報請行政院核定。

吳釗燮說明，印製流程包括打樣、製版、備料、試印、確認印製品質、逐量生產、印製建立安全的庫存量等程序，需要有幾個月的準備時間，也要通知航空運輸協會 IATA、週知各國政府、機場、港口、海關、移民局等相關機關以及航空公司，並寄送樣本給國內外相關機關。

至於預算部分，吳釗燮指出，新版護照僅更動護照封面設計，無涉及其他防偽設計等變動，也無需重新採買原物料，原採購契約中辦理即可，在年度預算額度以內，沒有增加其額外成本。

吳釗燮強調，外交部會盡最大的努力趕製，預計在明年 1 月發行新版護照，並且依照國際慣例，在發行前兩個月通知各國。

此外，國人也相當關心新版護照發行之後，原本持有的現行護照是否還可以繼續使用？吳釗燮表示，當然可以，只要護照還在效期內，都可以繼續使用，但若想提前換發新版護照，無論還有多少效期，都可以來向領事事務局及各辦事處提出申請。