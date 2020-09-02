半導體、5G應用需求暢旺 Q4人力需求淨增2.8萬人 製造業占大宗

勞動部今 (2) 日公布今年第 3 次人力需求調查，與 7 月底相比，預期 10 月底的人力需求淨增加 2.8 萬人，其中，以製造業人力需求淨增 1.4 萬人最多，主要受疫情影響，帶動國內半導體、資通訊及 5G 應用等產業需求暢旺。

勞動部指出，雖然 COVID-19 疫情肆虐，邊境管制措施限縮各國經濟活動，但台灣疫情控制得宜，生產活動如常，疫情甚至催化宅經濟及遠距商機，帶動半導體、資通訊及 5G 應用加溫，電商、外送平台、電玩遊戲等產業蓬勃發展，因此，事業單位增僱員工需求也增加。

根據調查，相較 7 月底，各事業單位 10 月底預計增加人力者占 20.1%、減少人力者 5.3%、人力需求不變者 67.9%、無法預估者 6.6%；需求人數預計増加 4 萬人、減少 1.1 萬人，淨增加 2.8 萬人。

10 月底工業部門預計人力需求淨增加 1.6 萬人，服務業部門淨增加 1.3 萬人。按行業別來觀察，以製造業人力需求淨增加 1.4 萬人較多，批發及零售業淨增 0.3 萬人居次，住宿及餐飲業淨增 0.2 萬人居第三。

至於各事業單位增加人力的原因，主要以「退離者的補充」占 32.4% 為大宗，需求市場擴大 (含設備或部門擴充) 占比也高達 32%，長期缺工則占 14.2% 居第三。