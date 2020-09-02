元富證獲今周刊評鑑6大肯定 拿下最佳財富管理券商特優

今周刊財富管理銀行暨證券評鑑結果出爐，元富證券不僅連 6 年獲肯定，今年成績更加亮眼，除拿下表彰證券商在財富管理業務整體傑出表現的「最佳財富管理券商獎」特優大獎，並獲得「最佳客戶信任獎」第一名、「最佳商品獎」第二名、「最佳風控獎」第二名、「最佳智能理財獎」第二名，以及「最佳客戶滿意獎」第三名共 6 大肯定。

元富證券總經理李明輝說明，近年積極發展財富管理業務，擁有證券同業中最全面的信託平台，並於財富管理信託平台上提供最完整且多元的金融商品，包括國內外基金、海外股票、海外特別股、海外 ETF、海外債券和境內外結構型商品等。

李明輝強調，由於元富主動瞭解潛在需求，並簡化客戶跨平台交易，有效降低不便性，成功創造出與證券同業產品的差異化，並達到真正的單一帳戶購足 (one account shop)。

因應全球金融市場高度自由化和國際化，李明輝指出，高淨值客群對資產配置和理財規劃需求已日漸提高，為滿足各族群差異化的需求，對高資產客戶，元富組成專家團隊給予完整的諮詢與規劃，提供精品等級服務，而對一般投資理財客群，則由訓練有素的理專和理財顧問共同維護。

另外，因應小資族群自主投資的習性，元富則推出多樣的 WEB 和 APP 等數位平台服務，有效提升客戶滿意度。

李明輝表示，在疫情影響使市場面臨大幅動盪之際，元富證積極針對客戶偏好和屬性打造客製化理財商品，並超前布局，對架上商品嚴格把關並時時刻刻檢視風險，提供客戶即時有效示警，依客戶風險承受能力有效提出調整規劃建議。