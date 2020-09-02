〈面板供需吃緊〉彭双浪：台廠不追求規模競爭 朝價值轉型提升獲利

面板大廠友達 (2409-TW) 董事長彭双浪，今 (2) 日以台北市電腦公會理事長身分出席活動，面對近期國際局勢變化、紅色供應鏈勢力進逼，他認為，台灣產業應以「重值不重量」為發展方向，而非追求規模競爭。

彭双浪表示，明年中國面板產能在全球占比將達 60% 以上，成全球最大供應地區，中國廠商背後有國家無條件支持，但台廠相對沒有，因此，友達近年朝向價值轉型、場域經濟發展，透過技術、管理、客戶經營、國際鏈結，提升整體價值。

彭双浪進一步指出，台灣的優勢在工程師、管理與國際化等鏈結，相較發展規模競爭，更可以提升整體價值為目標。

彭双浪去年底接任台北市電腦公會理事長一職，他認為，公會將有助連結不同產業面，因為公會中有一半廠商是上下游零組件、系統解決商，將可以達到垂直整合、價值轉型的目標。

受疫情衝擊，今年智慧城市展首度改採線上舉行，將從 9 月 1 日起為期四個月，未來也規劃朝實體、線上結合方式共同展出，並結合 Touch Taiwan 顯示展等，將更多應用拓展國際。

另一方面，媒體詢問，台灣擬與美方洽簽 FTA(自由貿易協定)，彭双浪表示，過去台灣因為政經地位特殊，相對貿易競爭對手居於弱勢，但洽簽貿易協定，肯定有助於台灣產業發展。