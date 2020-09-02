〈面板供需吃緊〉供不應求態勢延續 友達董座：價格將正向發展

面板大廠友達 (2409-TW) 董事長彭双浪今 (2) 日表示，面板產業谷底已過，對下半年需求相當樂觀，現在供應鏈供給緊張，友達產能從第 2 季起就近滿載，正積極滿足客戶下半年、甚至明年需求，產能供不應求情況延續，預期價格可望正向發展，且未來 1-2 年面板供需都將維持健康狀態。

彭双浪表示，疫情讓全球消費習慣、生活型態改變，包含在家工作、學習、娛樂等宅經濟需求，讓面板產能供不應求，友達將全力投入生產，將下半年、明年產能提升到最大，目前產能仍維持滿載。

價格方面，彭双浪指出，價格反映成本、供需調整，過去電視面板價格受供給大量產出，嚴重滑落、低於製造商成本，但過去幾個月已開始供不應求，下半年價格持續正向。

彭双浪認為，未來 1-2 年面板產業供需將趨於平穩，因大型產能投資高峰落在去年及今年，明年新增產能有限，且近期產業間出現整併、合併潮，對未來供需平衡將有正面助益。

友達第 2 季受惠供應鏈恢復、宅經濟需求，單季毛利率由負轉正，營運虧損逐步收斂，市場看好，隨著面板需求、報價回溫，第 3 季友達有機會轉虧為盈，電視、IT 需求也可望延續至明年首季。