上緯投控8月營收首度衝破10億元大關 連5月改寫新猷

上緯投控 (3708-TW) 今 (2) 日公告 8 月營收 10.16 億元，在碳纖維複合材料及風電材料出貨放量下，帶動單月營收首度突破 10 億元大關，月增 16.25%，年增 103.5%，連續 5 個月改寫新高；前 8 月累計營收 40.56 億元，年增 32.03%，寫歷年同期新高。

上緯投控 4 月以來中國產能已陸續復工，先前受疫情影響的訂單遞延出貨，帶動出貨量成長，營收從 5 月起逐步回溫，並逐月創高，繼 6 月站穩 8 億元大關後，7 月在出貨持續成長下，營收攀至 8.74 億元，8 月則再衝破 10 億元大關，續寫新猷。

上緯投控目前主要事業包括環保耐蝕材料、環保節能材料與碳纖事業開發，佈局多年的碳纖維複合材料事業逐漸開花結果，看好未來在風電市場的應用潛力，上緯同步在兩岸啟動擴廠，在台新產線已開始認證，預計明年出貨，江蘇擴產計畫預計年底前到位。

至於旗下持股 88.75% 子公司上緯新材料中國上市申請案，已獲上海證交所科創版上市委員會、中國證監會通過，最快本月有機會掛牌，未來相關釋股利益，可望挹注業外獲利表現。