台股12800點曇花一現 高檔遇壓收跌 三大法人賣超43億元

台股今 (2) 日早盤上漲近百點，衝破月線及 12800 點關卡，但高檔賣壓隨即出籠，台積電翻黑，改由大立光及聯發科雙主帥撐盤，終場指數小跌 3 點，收在 12699 點，成交值略減至 2079 億元，三大法人多空交戰，合計賣超 43 億元。

觀察籌碼面，外資今日反手賣超 50.26 億元；投信則持續買超 8.11 億元；自營商賣超 8528 萬元，三大法人合計賣超 43 億元。

台積電盤中遇壓翻黑，終場下跌 0.4%，收 433 元，5 日線得而復失；大立光及聯發科雙主帥領軍撐盤，終場均上漲逾 3%，分別收在 3650 元、596 元；而聯電、日月光投控、國巨等電子權值股普遍下挫。

金融族群仍是空方狙擊目標，富邦金、玉山金、中信金等，皆下跌逾 1%。台塑四寶、統一、亞泥、和泰車、豐泰等多檔傳產股，賣壓也相當沉重。

太陽能廠再度吸引買盤進駐，達能、碩禾、茂迪、元晶、太極等多檔皆亮燈漲停，聯合再生也強勢大漲逾 8%。光學鏡頭廠同樣搶鏡，大立光領漲，今國光勁揚近 7%，玉晶光、亞光也有 3-4% 的漲幅。

受疫情影響，學校、企業紛紛採取在家工作或遠距教學，因此帶旺視訊產品及服務商機，圓剛、圓展 7 月起股價一路飆漲，今日又雙雙攻上漲停，下半年營運持續看好。此外，輝達發表最新 GeForce RTX 30 系列 GPU，台灣板卡廠可望受惠，微星、華擎今日股價都在盤面上表現。