〈黃天牧開講〉泰國卜蜂想入主日盛金 恐踩產金分離、陸資等監理紅線

外傳泰國食品大廠卜蜂集團研擬以海外交易，間接取得日盛金 (5820-TW) 股權，日前金管會主委黃天牧證實已經送件審查，黃天牧今 (2) 日進一步指出，由於正大卜蜂集團非金融業，此案包括產金分離、和陸資問題，都是審查重點。

日盛金目前有兩大股東，日本新生銀行持股 35.49%，美國建高集團旗下的港商建群投資持有 24.09% 股權，雖然新生銀持有股權高於建高，但因新生銀 2009 年引進建高資金時，與建高簽訂「優先認購權」條款，導致新生銀過去幾年屢次要賣日盛金持股，都過不了建高這關，最後無疾而終。

不過，日盛金求售多年，這次大股東香港建群投資終於也加入喊賣的行列，據了解，這家港商原本是中國神秘富豪肖建華所持有，肖建華在 2017 年被中共軟禁後下落不明，這樁日盛金出售案就受到高度矚目。

不只賣家香港建群投資背後的金主為肖建華大有來頭，此次盛傳想接手的買家泰國卜蜂集團，因為不是金融業，踩到金管會產金分離紅線，加上若交易案是在海外進行，也非第一層股東，因此備受關注。

黃天牧今天表示，是不是產金分離或是不是陸資，都是金管會未來會審查的重點，金管會對金融機構的大股東適格性問題，都有相關法規處理，在審查過程中，也會要求提供相關資訊。

至於若此案在海外交易，金管會是否能查到海外公司第二層結構的大股東持股，黃天牧表示，不管出資方背後股東有幾層結構，金管會可要求第一層股東提供資料，並會追蹤到最終收益人，針對日盛金股權出售移轉，金管會將兼顧各界關切議題做最適當處理。