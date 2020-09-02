前韓籍員工違反營業秘密案 億光遭處罰金將提上訴

LED 廠億光 (2393-TW) 今 (2) 日表示，針對韓國水原地方法院安山分院日前的刑事判決，判定億光前韓籍員工個人違反營業秘密法行為，但億光卻被課以罰金 5000 萬韓元(約新台幣 124 萬元)，對前述判決深表遺憾，將依法提起上訴。

億光表示，涉及本案的 3 名億光前員工原任職於韓國首爾半導體公司，2016 年中主動到億光台灣總公司求職。因三人具有 LED 產業相關經驗，又表明想在海外開創職業第二春，億光嚴格要求此三名涉案員工在入職前簽署「誠信保密暨智慧財產權約定書」。

約定書中，明定尊重與保護智慧財產經營理念，要求必須恪遵公司所頒布的智慧財產辦法、規則和相關政策，嚴禁抄襲、竊用或侵害前雇主或任何第三人智慧財產或營業秘密，才能入職錄用。

不料，涉案員工竟違反公司規定，在返回韓國時遭韓國檢警主動搜索與羈押。億光因此遭韓國檢方以違反韓國有關防止及保護產業技術外洩法與防止不正當競爭，及保護營業機密法規定起訴。

億光指出，對於韓籍員工個人明知故犯，違反億光誠信保密暨智慧財產權約定書在前，三人申請回國隨即遭到韓國檢警主動搜索與羈押在後，深感疑雲重重。

億光強調，將對違反相關法律與公司規定的員工追究其法律責任，及提起上訴，以捍衛公司名譽與股東權益。