潤隆出售台中NTC商辦兩樓層7.36億元出售給壽險業 Q4入帳

台中市新商辦逐漸熱門，日前億豐 (8464-TW) 以近 6 億元取得頂級商辦「聯聚中雍」兩個樓層外，全球人壽今 (2) 日也向興富發集團的潤隆 (1808-TW) ，取得台中七期商辦大樓 NTC 國家商貿中心 3 樓及 4 樓兩個樓層，成交總價 7.36 億元，潤隆預計該筆款項將在第 4 季入帳。

潤隆預估，此筆交易案處分利益約是總價 8-12%，即 5888 萬到 8832 萬元，交易案將在簽約完成後的 1 個半月入帳。

台中 NTC 國家商貿中心是潤隆 2018 年 1 月完工的商辦個案，已全數完銷；潤隆主管指出，原本規劃保留台中 NTC 國家商貿中心 1 樓店面及 3 樓及 4 樓，並擬以 3、4 樓開發爲商場的商店街出租，但今日決定售出 3、4 樓 1794 坪面積給全球人壽。

台中七期商辦引起市場注意，除了潤隆出售給全球人壽外，日前億豐取得中部豪宅一哥聯聚建設位於台中七期新市政中心的頂級商辦「聯聚中雍」兩個樓層，交易金額近 6 億元，將規劃作為集團營運總部。

億豐累計到目前為止，已取得「聯聚中雍」22、23、24 及 26 樓共四個樓層，每個樓層使用面積 450 坪，初估億豐投入金額合計逾 10 億元，也是「聯聚中雍」使用樓層數最多的單一企業。