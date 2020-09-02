就業復甦緩慢 美國8月「小非農」新增就業近43萬人 遠低於市場預期

週三 (2 日) 公布 ADP 和穆迪 (Moody’s) 共同調查的「小非農」就業數據，顯示美國 8 月私營企業新增就業人數近 43 萬人，儘管較前值有所改善，仍遠低於市場預期。

根據上述報告，8 月美國私營企業新增就業人數報 42.8 萬人，遠低於市場預期的 90 萬人，前值則自 16.7 萬人上修至 21.2 萬人。

美國 8 月小非農新增就業 42.8 萬人 高於修訂後前值 21.2 萬人 (圖：ADP)

8 月私營企業就業增長主要由服務業貢獻，新增就業人數達 38.9 萬人，以製造業、營建業為主的商品生產新增 4 萬人。

從細項部門來看，8 月休閒與餐旅業新增 12.9 萬個工作崗位，其次分別為教育及衛生服務的 10 萬、專業與商業服務的 6.6 萬、貿易、運輸及公用事業的 5.8 萬、營建業的 2.8 萬以及製造業的 9000，資訊業是唯一減少的部門。

以企業規模來看，8 月新增就業由大型企業主導，新增就業人數達 29.8 萬人，再來是中型企業的 7.9 萬人，小型企業就業復甦最緩慢，僅新增 5.2 萬人。

ADP 副總裁兼聯合負責人 Ahu Yildirmaz 表示，8 月就業增幅相當小，從各規模和產業來看，企業的就業狀況離疫情水平還有一段距離。