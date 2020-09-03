空軍來勢洶洶！特斯拉大股東大減持 盤中一度跌逾15%

週三 (2 日) 特斯拉空軍來襲，特斯拉大股東大減持消息傳出後，特斯拉延續昨日跌勢。

週三特斯拉 (TSLA-US) 盤中一度跌逾 15% 至每股 405.12 美元，截稿前，特斯拉股價回升，暫報每股 445.69 美元。

特斯拉昨日 (1 日) 表示，將發售至多價值 50 億美元普通股，來用於進一步加強資產負債表以及一般公司的用途。

美國 SEC 文件顯示，特斯拉最大機構股東、蘇格蘭投資基金 Baillie Gifford 從去年 12 月 31 日截至今年 8 月 31 日大幅減持特斯拉，持股從 7.67% 降至 4.25%。

以目前市值來看，Baillie Gifford 最高可套現 140 億美元。

Baillie Gifford 稱，該公司仍是特斯拉的信徒，減持的原因是投資組合的限制，未來多年仍看好特斯拉，若股價大幅下跌，非常樂意增持特斯拉。

Elazar Advisors 分析師 Chaim Siegel 說：「在對股票分割做出強烈的積極反應後，特斯拉最近宣布發行新股，此時，一個大股東大幅出售股票，在特斯拉怪獸級飆漲之後開始獲利回吐，特斯拉終於有下跌一天。」