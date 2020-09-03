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印度以國安為由 再封殺絕地求生、支付寶等118款中國App

鉅亨網編譯林薏禎
印度以國安為由 再封殺絕地求生、支付寶等118款中國App (圖：AFP)
印度以國安為由 再封殺絕地求生、支付寶等118款中國App (圖：AFP)
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印度app中國騰訊絕地求生國安淘寶

中印邊境週一 (31 日) 再爆衝突後，緊張情勢進一步升級。印度電子和資訊科技部週三 (2 日) 以維護國安為由，再封殺 100 多款中國 App，包含支付寶、淘寶以及騰訊旗下熱門手遊《絕地求生》(PUBG) 等。

印度政府週三 (2 日) 表示，為捍衛國家安全及公共秩序，下令禁止《絕地求生》在內共 118 款中國 App，表示此舉有助於維護上千萬印度網路用戶利益。

官方聲明指出，政府部門已收到各方投訴，上述 App 以未經授權的方式，竊取印度用戶數據，並秘密傳送至印度以外伺服器，對這些數據的探勘及分析作業，最終恐影響印度主權。

根據上述聲明，遭封殺的中國 App 還包含支付寶、手機淘寶、萬國覺醒、虎牙直播、企業微信、騰訊微雲、優酷以及新浪新聞等。

今年 6 月在喜馬拉雅山爆發的軍事衝突中，20 多名印度士兵因此喪命，中印緊張關係自此升級，印度政府也在 6 月底宣布全面禁用 59 款中國 App，包含抖音 (TikTok)、微信、微博等應用程式。

隨著中印邊境控制談判步入關鍵階段，本週一 (31 日) 再度傳出二波衝突，雙方互相指控彼此越界挑釁，並傳一名軍官遭掉落戰車壓中而傷重不治。

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