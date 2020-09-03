Fed梅斯特：除非通膨飆升 無須擔憂就業市場強勁

克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週三表示，聯準會 (Fed) 的新政策架構清楚表明，除非通膨壓力升高和金融市場浮現風險，Fed 無需過度擔憂就業市場過熱。

梅斯特在視訊研討會上表示：「聯準會 (Fed) 新政策表明，在沒有通膨壓力或金融市場風險的情況下，不需要過分擔心就業市場強勁，貨幣政策也不會因此改變。」

她強調，由於通膨水準一直低於 Fed 設定的標準，因此 Fed 新政策旨在允許通膨適度超過 2% 目標一段時間。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 上週四在全球央行年會傑克森霍爾 (Jackson Hole) 上宣布採取「平均通膨目標」架構，容忍通膨率適度超標，彌補過去幾年過低的通膨，並將聯邦利率維持在近零水準。新政策焦點轉向就業缺口，並允許通膨略為超標。

梅斯特認為，貨幣政策目前需要適度保持彈性和寬鬆，但決策者更要努力不讓通膨失控，通膨預期是否穩定才是關鍵。

她呼籲政府應該提供更多經濟刺激，聯邦赤字問題不應該阻止當局採取行動。梅斯特表示，在新政策框架下，Fed 必須在通膨超標的範圍上擁有更多彈性。

梅斯特更強調，美國經濟復甦依然「脆弱」，當局需要採取更多行動支持經濟，才能避免造成經濟長期損傷。「我們顯然需要進一步財政刺激，才能為家庭、小企業和各州政府提供援助，幫助他們度過疫情衝擊。」

梅斯特預估 2020 年美國經濟產值將「略低於」去年水平，年底失業率將達到 7% 至 9%，而通膨率將持續低於 Fed 的 2% 目標。

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