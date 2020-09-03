蘋果有多狂？一檔股票就贏過富時100全員總和

全球股市反彈提振富時 100 指數表現，但富時百檔成分股市值總和卻敵不過一顆蘋果。

蘋果股票第五度拆分後，激勵散戶進場增持，其股價履締新高紀錄，蘋果 (AAPL-US) 市值週二超越羅素 2000 全員市值總合後，週三 (2 日) 還贏過富時 100 指數成分股的總和。

根據 FactSet 數據，蘋果市值週三接近 2.3 兆美元，富時 100 指數成分股的總市值約為 1.5 萬億英鎊 (略低於 2 兆美元)。

許多華爾街分析師預計，投資者對即將推出的 iPhone 12 的樂觀情緒而增持蘋果，因為預料 5G iPhone 將引發一波升級潮。

富時 100 指數 (FTSE 100) 今年迄今累計下跌 21%，落後於歐洲其他股指，富時指數本季下跌 3.6%，而 Stoxx 歐洲 600 指數上漲 3%。

分析師稱，倫敦指數與美國科技巨頭的實力進行比較時，簡直是蘋果比南瓜。今年迄今蘋果股價上漲 84%。

富時 100 指數英國經濟的晴雨表，是衡量英國經濟狀況的指標，主要跟蹤的是在倫敦證券交易所上市的總市值最高的 100 家企業股價變化，成分股包括匯豐銀行、阿斯利康、必和必拓和 BP 等知名企業。

富時 100 指數佔倫敦證券交易所英國市場價值 81%，和法國 CAC-40 指數、德國 DAX 指數並列成歐洲三大股票指數。