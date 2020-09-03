要求外交對等！美國務院限制中國駐美外交官訪校園、會見官員

美中爭端繼續升級！美國國務院週三 (2 日) 發表聲明，要求中國駐美高級外交官在訪問美國大學校園、舉辦文化活動，以及與當地官員舉行正式會議前，必須先獲取國務院批准，稱此舉為回應中方長期在外交領域的不尊重。

美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 於聲明中表示，為回應中國長期以來對美國外交官的限制，以及拒絕在基本事務上建立真誠且互惠的參與關係，美方不得不對中國駐美外交官採取新措施。

據上述聲明，中國駐美高級外交官在參訪美國大學校園、與當地官員會面，以及在領事館、大使館等外交機構以外地區，舉行 50 人以上的文化活動時，必須事先獲得美國國務院批准。

此外，國務院還將採取行動，確保所有中國駐美外交機構的社群媒體帳號，均被標示為中國政府官方帳號。

蓬佩奧表示，中方對於美國駐中外交官長期施加重大阻礙，已遠遠超出外交規範，指控中國當局利用不透明的審核體系，阻礙美國外交官執行日常業務以及和中方人士的交流，美方外交人員在舉辦文化活動、正式會議以及訪問大學校園的過程中，也經常受到阻撓。

蓬佩奧說，國務院決定以上述措施來回應中方長期在外交領域的限制，盼中國政府能夠保持透明，並表示若中國取消對美外交官的限制，美國也會將隨時採取相應行動。