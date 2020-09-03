新冠肺炎疫情更新：疫情衝擊已使多國經濟衰退創紀錄

周四 (3 日) 中國國家衛生健康委員會公佈，9 月 2 日中國新增確診病例 11 例，無本土病例，無新增死亡病例。

截至 9 月 2 日止，累計死亡病例 4634 例，累計確診病例 85077 例。

疫情相關消息

資料來源: WHO

1、WHO 每日疫情報告：9 月 2 日全球新增新冠肺炎 (COVID-19) 病例數較前一日增加 24 萬 5984 例，累計達 2560 萬 2665 例；死亡病例比前一日增 4355 例，累計達 85 萬 2758 例。

2、澳洲統計局公布第二季 GDP 季減 7%，這已澳洲連續第 2 個季度衰退，也創下自 1959 年以來的最大跌幅，同時也讓澳洲出現近 30 年來首度的經濟衰退。

3、美國國會預算辦公室（CBO）的最新統計數據，新冠疫情帶給美國經濟嚴重衝擊，美國政府為舒緩經濟損失而實施的大規模刺激措施，將使本財政年度聯邦預算赤字飆升至創紀錄的 3.3 兆美元，預估今年赤字額將相當於 GDP 的 16%，創二戰以來新高。

4、隨著美國開學季到來，美國校園疫情越來越嚴重。全美至少有 37 個州的大學報告 2.5 萬多名學生和教職員工感染新冠病毒。此外，多所大學均報告逾千例確診病例。

5、巴西經濟在第二季創下有史以來最大跌幅，主要因為防疫政策導致巴西的經濟活動面臨癱瘓。第二季巴西 GDP 季減 9.7%，預期 9.2%；年減則達 11.4%，不論是季減還是年減都創 1996 年以來最高。

6、西班牙馬德里地區在過去兩周的新增確診病例佔西班牙全國的三分之一，死亡病例則佔 42%。西班牙政府承認對馬德里地區的公共衛生情況和新冠肺炎疫情發展感到擔憂。

全球主要地區新增疫情