川普提名Fed理事人選正待參院決議 遭百位經濟學家連署反對

包含 7 位諾貝爾經濟學獎得主在內的 100 多名經濟學家，共同連署一封公開信，敦促美國參議員駁回美國總統川普提名薛爾頓 (Judy Shelton) 作為聯準會 (Fed) 理事一案。

最新公開信與 8 月初聯準會前官員和職員的公開信幾乎一致。 8 月的公開信已有 70 幾人連署，包含四名聯邦準備銀行的主席與一名 Fed 前理事。

兩封公開信皆表示，薛爾頓對於貨幣政策與經濟的觀點「過於極端且考慮不周」，讓央行面對嚴峻疫情所需處理的任務「造成不必要的干擾」。

對此薛爾頓拒絕回應。

最新的連署信已有 106 人簽署，包含 7 位諾貝爾經濟學獎得主，如芝加哥大學的盧卡斯 (Robert Lucas) 與韓森 (Lars Peter Hansen)，普林斯頓大學的席姆斯 (Christopher Sims)，哈佛的馬斯金 (Eric Maskin) 和 哈特 (Oliver Hart)，麻省理工學院的戴蒙德 (Peter Diamond)，以及哥倫比亞大學的史提格里茲 (Joseph Stiglitz)。

麻省理工學院的戴蒙德過去也曾獲歐巴馬提名為 Fed 理事，但因為被共和黨否決，最終於 2011 年退出提名。時任也是現任參議院銀行委員會一員的共和黨議員 Richard Shelby 當年否決該提案時，曾說他認為戴蒙德不適任，如今的他支持薛爾頓的提名案。

目前薛爾頓的提名案正等待參議院全體議員投票通過。

薛爾頓是川普 2016 年競選時的非正式顧問，是保守派經濟學家，主要倡導回歸金本位制度等非主流理論，並推崇川普的政治理念，今年 7 月被參議院銀行委員會提名為理事候選人。

成為理事候選人後，薛爾頓放棄了原本對超緊縮貨幣政策的支持立場，公開表示自己支持川普呼籲的降息。