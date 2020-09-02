Fed理事：美國未來數月需要提供更多刺激 貨幣政策轉為寬鬆

美國聯準會 (Fed) 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 周二 (1 日) 表示，Fed 未來幾個月將需要提供更多刺激，幫助美國經濟度過疫情衝擊，並實現促進就業成長和推升通膨的新承諾。

布蘭納德說，「經濟復甦可能面臨 COVID-19 相關逆風一段時間，未來幾個月，貨幣政策從穩定轉為寬鬆將至為重要」，並且實現「充分就業和 2% 平均通膨目標」的新承諾。

她說，Fed 決策將由允許稍高通膨以促進就業成長的新策略引導。

自 Fed 上周宣布新政策架構以來，布蘭納德是第一個把新政策和進一步貨幣刺激扣連在一起的 Fed 官員。進一步刺激的形式可能是加碼購債，也可能是釋出更遠大的承諾，讓美國重返低失業率環境。

Fed 主席鮑爾上周宣布的新政策架構，將允許就業市場稍微過熱、通膨升得高一些，也不會立即升息。Fed 也調整關於較長期目標的政策宣示，把政策焦點轉移至充分就業的不足，將設定更廣泛且具包容性的目標；這代表只要物價壓力獲得控制，Fed 將有更多餘裕追求壓低失業率。

布蘭納德說，這個改變暗示聯邦公開市場操作委員會 (FOMC) 在制定貨幣政策時，會盡可能降低追求充分就業過程中的社會福利成本，而不會提早撤回支持。

她預期，FOMC 在追求「投機主義式通貨再膨脹 (opportunistic reflation)」的過程中，將適應通膨率適度高於 2% 的情況，不會立即採取行動抑制物價。