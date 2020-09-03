資金行情延燒台幣飆升近2角 助漲Q3季底作帳效應

進入 9 月後，台幣持續強升走勢，今 (3) 日盤中再度飆升多達 1.95 角，最高來到 29.331 元，台灣央行已連續超過 20 個交易日死守 29.3 元關卡上，近期台幣走勢平穩，是央行積極穩盤所致，法人直指，顯示資金匯入動能仍強勁，有助第三季季底作帳行情持續發酵。

台幣今日以 29.54 元，小貶 1.4 分開出後，隨即再見到強勢升值走勢，開盤不到 15 分鐘已狂升達 1.95 角，盤中在 29.34 元附近波動，升值 1.9 角上下，法人解讀，央行近來為了穩盤下的力道重，可看到有意死守 29.3 元關卡。

國泰證期研究部進一步指出，由於台股指數已創歷史新高、房市價漲量增，營建展望已創 9 年新高，接下來央行將於 9 月 17 日召開第三季理監事會議，預料央行寬鬆政策不會變，但短期微調避免熱錢擴大流入將是重點。

展望台股後市，國泰證期則說明，下半年電子股中以半導體、IC 設計展望正向，儘管華為禁令趨嚴，但華為先前已下的訂單仍可出貨到 9 月中，加上 Apple 筆電晶片訂單將採用台積電先進製程，預計相關供應鏈短期業績將優於預期，進而有利大盤盤堅。