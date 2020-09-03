〈王雪紅二度掌舵〉宏達電執行長Yves Maitre上任近週年請辭 王雪紅兼任

宏達電 (2498-TW) 今 (3) 日公告，因新冠肺炎疫情影響，使全球差旅受限，執行長暨總經理 Yves Maitre 不易兼顧家庭與工作，因此在上任即將滿一週年之際提出辭職，執行長一職將由董事長王雪紅兼任。

宏達電表示，今年新冠肺炎嚴峻，改變全球人類生活方式與商業行為，原執行長 Yves Maitre 不易兼顧家庭與工作，董事會通過其辭任申請，並對 Yves Maitre 未來發展給予祝福。

Yves Maitre 去年 9 月 17 日接任宏達電執行長，首要任務是擬定 5G 相關策略，讓 HTC 能在生態鏈中扮演重要角色。

Yves Maitre 與王雪紅是多年好友，王雪紅曾指出，宏達電積極拓展 VR、AR、5G 及 AI，需要重要領導者，帶領前往新世代，Yves Maitre 是少數了解此領域的人才，也是公司拓展新方向很好的人選。

Yves Maitre 過去在全球最大電信業者之一 Orange 電信，擔任 Consumer Equipment and Partnerships 執行副總裁一職，掌管聯網科技策略與業務，涵蓋推動消費電子品牌與帶領聯網行動裝置服務等，同時也是 Orange 創新科技小組成員，負責探索與發展突破性創新的商業機會。