敬鵬汽車板出貨回溫 Q3產能利用率可望翻揚逾7成

全球第二大汽車板廠敬鵬 (2355-TW) 第二季營收陷入谷底，創近 11 年來新低，不過 6 月起汽車板需求回溫，後續訂單仍熱絡，預估第三季產能利用率可走高到 7 成水準，有助敬鵬重返獲利。

敬鵬第二季營收 30.68 億元，單季產能利用率僅 5 成，營運仍陷虧損，敬鵬主管指出，6 月起汽車板需求回溫，且市場轉趨活絡，7 、8 月訂單持穩，走強趨勢也確立。

敬鵬第三季整體產能利用率可望翻揚到 7 成水準，後續營收須視全球車市狀況而定，但下半年營運確定優於上半年。

敬鵬今年上半年營收 71.91 億元，依出貨產品應用結構來看，汽車占 79%、消費電子占 7%、工業電子占 9%、網通應用占 3%。

敬鵬 2018 年 4 月底桃園平鎮 P2、P3 廠發生大火，近期取得正式拆除執照後，對原址建物全數拆除，拆除工程長達 200 餘工作天，今年已確定無法進行重建。

敬鵬目前擁有包括桃園廠、平鎮廠、中國大陸江蘇常熟廠及泰國廠 PCB 生產線，台灣廠占營收比重 55%，敬鵬指出，今年將投入資本支出 5 億元，主要在台灣廠產能及中國大陸廠改善製程。