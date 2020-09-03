泰晤士報2021世界大學排名 台大首度躋身百大創歷年最佳

英國泰晤士高等教育特刊 (THE) 公布最新 2021 世界大學排名，台灣大學首度躋身前 100 大，位居第 97 名，創歷年最佳成績，全台共有 38 校入選，較去年增加 2 校，台北醫學大學及清華大學分列國內 2、3 名。

泰晤士報高等教育特刊 2021 評比包含 93 個國家、1527 所大學入榜，主要參考五大指標包括教學、研究、論文品質、企業收入及國際視野，其中，最重視教學、研究與論文，合計占 9 成分數。

從全球大學排名來看，英國牛津大學連續 5 年蟬聯第 1，第 2 名至第 5 名皆為美國名校，依序為史丹福大學、哈佛大學、加州理工學院及麻省理工學院。

國內方面，全台今年有 38 所學校入榜，台大名次大躍進，從上年度的 120 名攀升至 97 名，創下歷年最好的成績，更首度躋身百大行列；北醫大名列全球第 301 到 350 名；清大則位居第 351 到 400 名。

此外，本次入榜學校尚有中國醫藥大學、陽明大學、成功大學、交通大學、台科大、台師大、亞洲大學、長庚大學、輔仁大學、高醫大、中央大學、政治大學、東華大學、中山大學、北科大，以及其他 1000 名以外的學校。

在亞洲方面，北京清華大學上升 3 名，排名第 20 名，是亞洲首間擠進前 20 名的大學；北京大學及新加坡國立大學則分別以第 23 及 25 名，登上亞洲第 2 及第 3 位。