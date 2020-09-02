OTT專法公聽會明登場 NCC：跨部會討論消費者權益

經濟部日前預告，禁止台灣業者代理愛奇藝等中國 OTT 平台業務，預定明 (3) 日正式公告。同時，NCC 明天將舉辦 OTT TV 專法草案公聽會，針對消費者權益問題，NCC 表示，已與各縣市消保單位討論，將會進一步跨部會協調。

經濟部 8 月中旬預告「台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，禁止為中國公司在台代理、經銷或從事 OTT TV 相關商業行為，也就是說，將封閉愛奇藝及騰訊 WeTV 在台管道，預告期滿後，預定在 9 月 3 日正式公告，違者將依《兩岸條例》查處，最高可開罰 500 萬元。

愛奇藝平台在台擁有 200 萬常態用戶，消費者都相當關切自身的權益是否受損。NCC 副主委翁柏宗表示，已召開跨部會會議，向各地方政府的消保單位徵詢意見，部分縣市反應擔憂未來會有退費、網路不佳等消費爭議，必須釐清責任歸屬問題，NCC 將會持續努力協調。

OTT TV 專法將納管境內外業者，以自願登記制為主，採抓大放小精神，但業界對於小型業者的定義及管理方式，都存有很大的疑慮，還需要進一步來釐清。

NCC 明天將舉行首場 OTT TV 專法 (網際網路視聽服務管理法) 草案公聽會，愛奇藝台灣站的代理業者歐銻銻娛樂，明天將出席表達意見，引發外界關注。