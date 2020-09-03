權值股回穩、中小股火燙 台股上漲58點收12757點攻克月線

美股周三全面收漲，台股今 (3) 日在電子股領軍下，一度大漲逾 150 點，站上 12800 點之上，面板、板卡、太陽能等中小型股成為資金追捧焦點，但指數進入高檔壓力區，漲幅逐漸收斂，終場上漲 58.47 點，收在 12757.97 點，成功收復月線，成交值放大至 2331.38 億元。

觀察電子權值股表現，台積電今日股價回穩，早盤漲逾 1%，但尾盤遭調節，漲幅縮至 0.7%，收在 436 元；大立光持續維繫多方人氣，終場漲逾 1%，收在 3695 元；鴻海仍在平盤附近震盪；聯發科否認停止開發 5 奈米晶片傳聞，將按計畫進行高階晶片研發，今日股價持續走揚，終場漲逾 1%，收在 603 元。

面板大廠友達董事長彭双浪透露，目前產能供不應求，下半年、明年需求及價格樂觀看待，友達今日股價強攻漲停，創 19 個月來新高，群創也大漲近 7%，兩檔成交量皆超過 66 萬張，此外，彩晶、明基材、凌巨、悅城等多檔也漲勢凌厲。

輝達 (Nvidia) 推出新系列遊戲顯卡，帶動台灣一線板卡廠股價歡騰，微星一度亮燈漲停，華碩、技嘉也強勢上漲約 3%，不過，二、三線廠商華擎、承啟、撼訊、映泰、精英、麗臺股價全面下挫。

太陽能廠依舊是買盤青睞標的，茂迪、達能、元晶亮燈漲停，太極、碩禾、聯合再生等個股漲勢也相當強勁。風電廠上緯投控子公司上緯新材料，申請上海科創版上市獲准，今日股價一度攻上漲停，創 2 年多來新高，世紀鋼、華城也漲約 1%。