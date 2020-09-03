【日盛投顧】指數站上月線，類股及個股輪動

◆盤勢分析

1. 美股持續創高帶動亞股周四普遍出現反彈，台股加權指數周四以高盤開出，指數站上月線，且成交量也溫和放大，OTC 指數走勢呈現漲多整理。盤面資金聚焦面板、綠能、風電、NB、IC 設計及玻陶相關個股，終場指數上漲 58.47 點，漲幅 0.46%，收在 12，757.97 點，成交金額為 2，338.70 億元。三大法人合計買超 118.29 億元：外資買超 106.41 億元、投信賣超 3.87 億元、自營商買超 15.76 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

(1)、量能：量增上漲，後續必須再補量化解上檔賣壓。

(2)、均線：下檔支撐為 8/21 低點 (約 12，462 點) 附近，上檔壓力為 12，900 點附近。

(3)、技術指標：日 KD 向下開口擴大，短線仍須提防再回測季線。

3. 櫃買指數下跌 0.16%，收在 167.33 點。短線支撐為 163 點附近，壓力為 171 點附近。

4. 台股選股方向可留意 5G、IC 設計、NB、生技、風電股。

類股輪動快速，選股不選市

1. 面板：2409 友達董事長發表看旺面板景氣會旺 2 年，股價周四攻上漲停，也帶動其他面板股 3481 群創、6116 彩晶股價呈現大漲。

2. 綠能：6538 倉和公佈前 7 月 EPS 達 8.93 元，直逼 2019 全年獲利，股價在除息後開始發動一波攻勢，周四股價再創還原權息後今年新高，另外其他太陽能相關族群 6477 安集、3628 盈正、3686 達能等相關個股皆攻上漲停。

3.NB：受惠居家辦公和遠距教學趨勢，帶動 NB 換機潮和升級潮，加上美國返校對 NB 需求，產業第三季營運仍可期，2377 微星搭配 NVIDIA 顯卡新品營運可期，股價周四攻上漲停，也帶動相關 NB 廠 2376 技嘉、2357 華碩股價上漲。

4. 風電：3708 上緯投控 8 月營收繳出 10.16 億，再創歷史新高，另外子公司上緯新材料科技科申請上海證交所科創板上市過關，周四股價盤中再度攻上漲停，也帶動另一檔風電股 9958 世紀綱持續走漲。

5. 操作建議：美科技股持續創高帶動台股站上月線，但 7/28 及 8/20 長黑 K 棒的上檔賣壓仍大，我們認為短線上行情維持在月線附近高檔震盪，類股及個股輪動快速，操作上建議選股不選市，短線操作者挑選強勢股操作，中長線投資人靜待拉回量縮止穩後再逢低增加持股佈局。