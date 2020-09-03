中鼎聯手奇異奪台電興達及台中發電機組逾千億元工程

全台最大統包工程承攬商中鼎 (9933-TW) 集團今 (3) 日指出，攜手美商奇異公司（General Electric International, Inc.），承攬台電「興達電廠及台中電廠燃氣複循環發電機組統包工程」，合約金額高達 1000 億元。

中鼎主管指出，此次的合約金額，刷新中鼎在統包工程承攬金額的新高紀綠。

台電「興達電廠及台中電廠燃氣複循環發電機組統包工程」案，主要工程範圍包括興達電廠新建 3 部複循環發電機組，總裝置容量 3900MW；台中電廠新建 2 部複循環發電機組，總裝置容量 2600MW，兩座電廠除穩定台灣電力供應，並以天然氣的潔淨低碳環保優勢，減少發電產生的碳排放，兼顧經濟與環境發展平衡。

中鼎指出，台灣有 98% 能源仰賴進口，在政府非核家園政策規劃下，綠能及燃氣發電成為能源轉型重要措施，其中燃氣發電占比至 2025 年將達 50%，帶動燃氣電廠建廠及擴廠相關工程商機龐大，台電為配合政府能源政策，達成增電、減碳目標，在既有高雄興達電廠及台中電廠，分別新建高發電效率及低碳排放的燃氣電廠。

中鼎集團深耕電力領域，於核能、火力、汽電共生及複循環機組等各式電廠興建工程，近年也積極投入太陽能、生質能、風力發電等市場的開發及建廠。