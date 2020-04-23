中鼎獲彰芳暨西島離岸風場水下基樁製造工程案 明年7月交貨

中鼎 (9933-TW) 集團進軍新興風電領域，繼承攬「雲林允能離岸風場水下基礎轉接段製造工程」後，再度得標彰芳及西島公司「彰芳暨西島離岸風場水下基樁製造工程」，明年 7 月起交貨。

中鼎是由旗下集團旗下俊鼎公司拿下此新興風電標案，中鼎主管指出，此案為台灣目前離岸風電產業在地單一供應商承攬數量最高的水下基樁訂單，合約金額再刷新俊鼎新高紀錄，突顯俊鼎的專業實力及穩定供貨能力再獲肯定。

中鼎指出，該風場獲配 600MW 併網容量，預定 2022 年陸續併聯發電，可供應台灣每年約 60 萬戶用電，除減少碳排放，創新綠色經濟，協助達成政府能源多元化目標，更為環境永續善盡心力。

依政府離岸風電國產化政策，2025 年離岸風電裝置容量將達 5.5GW，其中 3GW 的離岸風機將有大量設備組件為「台灣製造」。

彰芳暨西島離岸風場位於彰化外海，共規劃建置 62 座離岸風機，全風場共計將有 186 支水下基樁製造（Pin Pile, PP）。俊鼎擁有超過 40 年的壓力容器設備製造經驗；彰芳暨西島離岸風場已於今年 2 月陸續展開採購及機具安裝等工作，預定今年 8 月生產，2021 年 7 月陸續交貨。

為如期達成彰芳暨西島離岸風場案量產及出貨需求，俊鼎高雄南星自貿區的「俊鼎大林廠」，共設置 4 條生產線，專責生產本風場所需之基樁，以利製造完成後，由業主就近於高雄港運送至彰化外海安裝。

彰芳暨西島離岸風場案業主彰芳及西島公司，由離岸風電開發商丹麥哥本哈根基礎建設基金（Copenhagen Infrastructure Partners，CIP）投資設立，為全球離岸風電領導公司之一，專責建置、營運此一離岸風場。

中鼎集團掌握全球再生能源發展趨勢，並配合政府非核家園及能源多元化發展政策，近年積極投入太陽能、生質能、風力發電及天然氣等市場的開發及建廠，為台灣提供低碳及零碳排放的乾淨能源。