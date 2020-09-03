台股漲58點驚險收復月線 外資回補百億 三大法人買超118億元
美股周三全面收漲，台股今 (3) 日早盤一度大漲逾 150 點，站上 12800 點，面板、太陽能等中小型股表現活蹦亂跳，但指數面臨高檔調節壓力，終場漲幅收斂，收在 12757 點，驚險收復月線關卡，三大法人合計買超 118.29 億元。
加權指數終場上漲 58.47 點，收在 12757.97 點，成交值放大至 2331.38 億元。觀察籌碼面，外資再度轉為買超 106.37 億元；投信則反手賣超 3.87 億元；自營商與外資同調，今日買超 15.76 億元，三大法人合計買超 118.29 億元。
觀察權值股表現，台積電股價回穩，終場上漲 0.7%，收在 436 元，成功站上 5 日線；大立光維繫多方人氣，終場漲逾 1%，收在 3695 元，站回月線關卡；聯發科股價也持續走升，終場漲逾 1%，收在 603 元。
近期類股輪動快速，今日中小型股仍是盤面焦點，43 檔漲停個股中，有 41 檔為百元以下的銅板股，其中，面板雙虎對景氣後市看法樂觀，下半年報價持穩向上，帶動友達今日強攻漲停，創 19 個月來新高，群創大漲近 7%，兩檔成交量皆超過 66 萬張。
太陽能廠依舊是買盤青睞標的，包括茂迪、達能、元晶均亮燈漲停，太極、碩禾、聯合再生等多檔漲勢也相當強勁。
DRAM 現貨通路近期有部份記憶體顆粒價格上漲的情形，帶動今日 DRAM 廠股價走揚，南亞科終場勁揚逾 4%、華邦電及旺宏股價同步回神漲逾 2%；記憶體模組廠威剛、十銓股價也表現不俗。
受惠 5G 手機和車用電子拉貨，全球 MLCC 出貨量看增，法人預期，台廠國巨、華新科及禾伸堂可望受惠，國巨今日尾盤獲買盤進駐，上漲近 3%，收在 344 元。
法人表示，美國科技股持續創高，但台股成交量始終無法放大消化上檔賣壓，短線上行情維持在月線附近高檔震盪，操作上建議切勿追高殺低，不過，在市場資金充沛下，類股維持健康輪動，指數長線仍維持多頭格局。