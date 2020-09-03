5G晶片測試需求強 精測8月營收4.05億元創新高

半導體測試介面廠精測 (6510-TW) 今 (3) 日公布 8 月營收 4.05 億元，月增 5.1%，年增 10.2%，累計前 8 月營收 27.48 億元，年增 38.4%；隨著 5G 相關晶片測試需求迎來旺季，精測 8 月營收創下歷史新高，首度突破 4 億元大關，呈現連七個月成長。

精測表示，各國為因應新冠肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊，紛紛推出振興經濟政策，帶動智慧型手機需求在下半年回溫，其中，5G 手機市場開始從高階往中階市場發展，5G 手機滲透率也快速拉升，相關晶片如處理器 (AP)、射頻晶片 (RF)，以及高效能運算晶片等測試需求強勁，推升探針卡業績迎來旺季表現。

精測 8 月也推出全新自製針 SR90，具備高速、高溫、高電流三高特性，可應用在 HPC、GPU、CPU 等晶片測試，目前已進入客戶驗證階段，可望在未來挹注營收。

精測近期也跨足智慧生態系統，提供智慧製造暨智慧環保落地解決方案，憑藉完整 AIoT 感測器、人工智慧 (AI)、邊緣運算系統以及智慧管理平台吸引智慧製造系統廠商關注。

此外，精測也受國際半導體產業協會 (SEMI) 邀請，將在 9 月 25 日出席 2020 SEMICON Taiwan 國際半導體展的先進測試論壇，預計在論壇上發表「3H probe card by AI」專題演講，並展出全系列產品。