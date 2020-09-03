微星跨足商務型筆電 新品10月上市營運添動能

品牌大廠微星 (2377-TW) 台灣時間 3 日舉辦線上虛擬高峰會，正式宣布跨足商務型筆電市場，推出 MSI Summit 商務與生產力系列筆電，該系列也是首波搭載英特爾 (INTC-US) 最新第 11 代處理器的筆電，產品預計 10 月上市，可望為下半年營運再添動能。

微星筆電業務暨行銷處總監陳禮群表示，2020 年雖然充滿挑戰，但也為產業帶來新的機會，像是面對疫情產生遠端工作的新時代，商務人士更需要高效能筆電，也因此讓微星決定開展商務筆電產品線。

陳禮群指出，微星整合 Summit、Prestige、Modern 三大系列，推出全新商務與生產力產品線，全系列商務筆電都將搭載英特爾第 11 代處理器，可望提升整體效能約 20%。

除了推出新一代商務筆電外，微星也首次亮相翻轉螢幕筆電 Summit E13 Flip，螢幕將可 360 度翻轉，另外，強化既有 Prestige 和 Modern 系列，也推出全新 Prestige 14 Evo，為全球首批通過英特爾第二代雅典娜計畫 Evo 平台認證筆電。

法人看好，下半年微星既有電競需求延續、DIY 市場增溫，加上新款超微、輝達新 GPU 推出，將挹注微星營運再創高峰，下半年營運可望逐季成長，估第 3 季營收將季增 2 成，上看 400 億元。

微星正式跨足商務型筆電市場，發表會也釋出最新識別 LOGO，微星筆電首席設計師陳宏仁表示，新 LOGO 以費式數列、黃金比例為基礎，整體設計簡潔俐落，並將現代感及科技完美結合。