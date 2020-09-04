盤前財經大事搶先讀2020年09月04日

今日操盤前瞻

法說會：聚陽、台汽電、同欣電、葡萄王

除權息：山富、盛弘

晶片股暴跌、費半縮水 1000 億美元 中國擬訂 IC 新政策反制川普打壓

費城半導體指數周四 (3 日) 暴跌 5.7%，為 6 月中旬以來最糟一天，市值也因此縮水 1000 億美元，稍早彭博報導，中國計劃制定一系列新的政策發展半導體產業，以回應川普政府的打壓。閱讀全文...

台新金擬出售彰銀 3% 股權 須向金管會申報兩次

台新金 (2887-TW) 為併購保德信人壽籌措財源，研擬出售 3% 彰銀 (2801-TW) 持股，對此金管會昨 (3) 日表示，台新金決議賣股後、以及真正出售彰銀持股時，依規定都得得向金管會申報，等於需申報兩次。閱讀全文...

〈王雪紅二度掌舵〉拚靠 5G 新機突圍 仍面臨三大挑戰

宏達電 (2498-TW) 去年迎來洋將 Yves Maitre 擔任執行長，不到一年時間， Yves Maitre 就因無法兼顧工作與家庭而請辭，董事長王雪紅再度兼任執行長，儘管今年宏達電不缺席 5G 手機市場，但未來仍面臨三大挑戰，包括營運持續低迷、5G 手機競爭白熱化，及 5G 尚未帶動 VR 產品普及。閱讀全文...

昔日百元高價股 經緯航不敵連虧多年 將終止興櫃

無人機業者經緯航 (8495-TE) 昨 (3) 日召開重大訊息說明會指出，考量當前整體營運狀況，董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣，但並未停止公開發行，將視整體經營發展規劃，待適當時機再重啟登錄掛牌。閱讀全文...

Google 鬆口在雲林購地 不排除打造第三座資料中心

近期傳出 Google 在雲林科技工業區收購數萬坪土地，有意在台興建第三座資料中心。Google 昨 (3) 日舉行 2020 智慧台灣計畫線上發表會鬆口，確實有在雲林購地，但並未透露具體建設時程及細節。閱讀全文...



