〈紐約匯市〉ECB憂歐元升值 美元、歐元走軟 英鎊觸及6天低點
週四 (3 日) 科技股遭拋售，驅使投資人轉向避險貨幣，美元小幅走跌，日圓、瑞郎相繼走強，歐洲央行 (ECB) 對於歐元升值的不安，令市場擔憂，歐元逆勢下滑。
週四 (3 日) 衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數下跌 0.07%，來到 92.770，不過仍比週二觸及的 28 週來低點，高出 1.12%。
受疲軟的經濟數據影響，投資人對復甦前景悲觀，週四蘋果、亞馬遜、微軟公司和谷歌母公司 Alphabet 面臨巨幅拋售，拖累華爾街的主要股指走低，創下 6 月以來最慘跌幅。
Action Economics 的分析師表示，股市暴跌，美債殖利率下滑，基於這些負面風險背景，對風險敏感的美元兌日圓，下跌至 106.02 低點。
週四美元兌歐元基本持平，由於投資人減少押注美元，並擔心歐洲央行因為歐元升值而拋售歐元，早盤時段歐元爬升至一週來新高。
美國勞工部周四公布，截至 8 月 29 日當週初領失業金人數降至 88.1 萬人，較市場預期的 95 萬低，續領失業金人數降至 1325 萬人。失業金請領人數優於預期可能會替美元增添上行動力。
BMO Capital Markets 美國利率策略主管 Ian Lyngen 表示：「由於出現季節性調整問題，因此我們無法將這次的初領人數與之前的數據進行比較。」
然而富國銀行 (Wells Fargo) 分析師指出，初請失業金人數意外減少，並非勞動力市場回溫的跡象，因為初次和續領失業金人數仍居高不下，隨著疫情持續、政府經濟支持到期，就業市場復甦勢頭正在放緩。
市場靜待週五將發佈的 8 月非農就業和失業率報告， 分析師預估，失業率將從 7 月的 10.2% 下降至本月的 9.8%。
8 月份歐元區 PMI 指數為 51.6，英國《金融時報》報導，歐洲央行決策者擔憂歐元近一步升值，恐怕會打壓通膨和出口競爭力
歐洲央行首席經濟學家 Philip Lane 週二表示，歐元兌美元匯率，對於制定貨幣政策至關重要，這番評論使歐元回落到 1.2 美元之下。
法國興業銀行外匯分析師 Kenneth Broux 暗示，歐洲央行正在密切關注通膨。分析師認為歐元兌美元短期內需跌破 1.1760 支稱位，才能延續美元的反彈，並影響市場風險情緒。
MUFG 貨幣分析師 Lee Hardman 則認為，歐洲央行不太可能會出台政策來削弱歐元漲勢，更可能會靠政府進行勸說，來抑制歐元走強。
Lombard Odier 外匯策略全球主管 Vasileios Gkionakis 表示：「我們正進入一個歐洲央行可能會介入歐元升值的階段，但... 我對此表示嚴重懷疑，因為這可能會使歐元大幅貶值。」
美元近期的漲勢，使得英鎊兌美元下滑至六天低點 1.3263 美元，挪威克朗下跌 0.5% 至 8.90 美元。瑞士克朗也跟進。
週五英鎊兌美元下跌 0.55% 至 1.3279 美元，仍接近盤中低點 1.3243 美元。
英鎊連兩日走跌，在英國央行可能實施負利率以支持經濟的言論下，英鎊有望奪下第三週漲幅。英國央行總裁還警，擔心第二波疫情正在拖累復甦的步伐，使經濟的關鍵部分仍遠低於正常水平。
英國央行將於 9 月 17 日公佈其貨幣政策 MPC 報告。
截至週五 (4 日) 台灣時間 5 時價格：
美元指數來到 92.770。-0.07%
歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1852 美元。-0.01%
英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.3278 美元。-0.55%
澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7375 美元。-0.88%
美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3073 加幣。-0.64%