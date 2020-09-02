〈紐約匯市〉投資人獲利了結 美元脫離低點 歐元睽違兩年破1.20再回落 

週二 (1 日) 歐元自 2018 年來首次突破 1.20 美元，然而因投資人獲利了結，推動美元脫離 28 個月低點，自上週四聯準會 (Fed)釋出新通膨政策後，美元指數一路走軟，累計下跌約 0.55%。

週二 (1 日) 衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數上漲 0.21%，來到 92.325。美元昨日跌至 2018 年 4 月以來最低點。8 月份美元跌幅達 1.24%，美元持續面臨拋售壓力，並提振歐元。

美國供應商管理協會 (ISM) 週二 (1 日) 公布 8 月製造業採購經理人指數 (PMI) 報 56，優於市場預期的及前值，為連續 4 個月擴張，並寫下 1 年半新高。數據進一步顯示，物價指數由 53.2 升至 59.5，新訂單指數由 61.5 升至 67.6，就業指數由 44.3 升至 46.4。

Fed 理事 Lael Brainard 週二表示，Fed 需要在未來數月內推出更多刺激措施，來幫助經濟度過疫情衝擊，並實現充分就業和通膨目標等承諾。

Brainard 表示，經濟需要更多支持，以降低失業率、推動通膨達 2% 目標，鑑於利率已接近歷史低點，Fed 可能會透過購債等計畫來實現這一目標。

Fed 理事發表演說後，美債殖利率走跌，通常殖利率下滑會抑制外國投資，而美元通常隨著基準利率走軟。

Tempus 外匯分析師 Juan Perez 說：「市場正在接受這一事實，即美元不會再因為利率走高而提振，因此投資人將看見歐元突破高位。」

近來投資人大舉買入歐元，週二歐元兌美元突破 1.20，創下兩年多來紀錄，日內高點達到 1.2011，為 2018 年 5 月以來的最高水平。不過在美元獲利了結後，歐元回落，歐元兌美元最新下跌 0.19%，至 1.1913 美元。

歐元 8 月份累計上漲 1.45%，受到美元疲軟提振，歐元延續第五個月走強。自 3 月底以來，歐元兌美元已累計上漲約 11%。

3 月底，由於疫情導致全球經濟陷入停滯，市場動蕩一段時期後逐漸趨穩。歐盟設立的疫情復甦基金進一步支持歐元，而聯準會 (Fed) 將利率降至零並為市場注入大量流動性，削弱美債殖利率優勢，導致美元疲軟。

歐元兌美元日線圖。(來源: investing.com)

ING 外匯分析師 Chris Turner 表示，歐元兌美元可能會持續徘徊於 1.20 水平，由於殖利率走低，美元近來全線下跌，與此同時，Fed 上週釋出的通膨新政，暗示央行將維持長時間零利率，亦令美元承壓。

歐元區週二發布 7 月份失業率報告，失業率從 7.7% 上升到 7.9%。因此，市場亦擔憂未來幾個月歐元區的失業危機。

此外，美國總統大選在即，替美國經濟刺激政策增添不確定性，分析師認為這可能對美元構成另一波阻力，導致美元走貶。

德銀 (Deutsche Bank) 分析師 Alan Ruskin 認為，從歷史看來，歐元有望保持上行，他表示：「2003 年到 2018 年，歐元除了短暫觸及 1.20 美元外，每年都在上漲。因此所以歐元兌美元走強並不意外，歐元只是回到自己的舒適圈。」

美國明日將發佈最新 8 月份 ADP 就業報告，若美國失業率持續居高不下，則有利於歐元，而美元將遭重擊。

其他貨幣方面，英鎊兌美元持平，此前美元兌美元跌至 12 月初以來的最高點。人民幣小幅走強，離岸人民幣兌美元上漲 0.15%，報 6.834。

截至週三 (2 日) 台灣時間 5 時價格：

美元指數來到 92.317。-0.20%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1938 美元。-0.19%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.3390 美元。+0.13%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7375 美元。-0.05%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3073 加幣。+0.16%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 105.98 日圓。+0.06%