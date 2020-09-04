商研院：疫情有利5G發展 是台灣的天賜良機

商業發展研究院今 (4) 日發表「台灣商業服務業景氣循環同行綜合指數」，據此調查，商研院認為，目前受到國際疫情衝擊的經濟情勢若無法有效扭轉，已顯疲軟的台灣經濟於明年第一季恐將逐漸接近「技術性衰退」風險，不過，商研院也指出，若疫情造成全球缺乏流動性，反而有利數位經濟 5G 智慧科技發展，對台灣而言是天賜良機。

商研院指出，台灣服務業景氣循環領先指標綜合指數實際值自 2019 年 1 月開始止升轉降，今年本來預期的高走勢也因疫情止升轉降，指數於 7 月已回降至 100.13。

指數下滑原因在於，在國際疫情持續衝擊下，不只民間投資成長趨緩，運輸倉儲和金融保險也有下降趨勢，至於代表未來就業趨勢的領先指標，無論失業給付初次認定受理案件 (倒置)、商業服務業僱員淨進入率皆見下滑，僅服務貿易收支淨額、商業服務業股價指數反而逆勢上升。

商研院認為，儘管我國防疫工作表現較其他國家優異，再加上政府積極推動紓困和振興措施，不過，仍可見結構性隱憂，例如，台商回流、新經濟發展促成的主力民間投資成長貢獻度只 0.47%，存貨變動成長貢獻度卻高達 1.07%，應是需求不足造成的存貨積壓，冀望未來以內需替補外需不足的困窘。