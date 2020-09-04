股匯脫鉤 台幣再度飆升近2角 熱錢效應緩和大盤修正壓力

美國科技股重挫，道瓊指數下挫 807 點，導致台股加權指數今 (4) 日開低 112 點後，一度大跌近 200 點，再度失守 5 日、10 日和月線支撐，不過，匯市仍持續釋出多頭訊號，台幣開盤不到 5 分鐘又再度飆升 1.96 角，最高來到 29.335 元，帶動大盤跌點快速收斂。

台幣今日以 29.54 元、小貶 0.9 分開出後，隨即見到強勢升值走勢，開盤短短不到 5 分鐘已飆升達 1.96 角，距離昨日高點 29.32 元僅 1.5 分，顯示國際資金流入的態勢不變。

由於匯市熱絡表現，台股早盤跌點快速收斂，開盤不到 20 分鐘跌點縮至 140 點左右，跌幅 1.1%，與日韓股跌幅 1% 上下差異不大，儘管集中市場走跌家數多達 810 家左右、店頭市場走跌家數也有 500 餘家，但暫時並未見跌停板。

分析師指出，道瓊尾盤昨一度跳水逾 1000 點，終場收跌逾 800 點，創 6 月 11 日以來最大單日跌幅，主要是因為本波市場強彈至今，美股並未積極修正，反觀台股在 8 月 20 日重挫 416 點時已達成一波修正，因此面對這波美股修正潮，相對有撐。

元大投顧表示，美國科技股出現獲利了結賣壓的重挫，台股短線進入修正期恐難避免。

不過，統一投顧則認為，美股漲多拉回屬於多頭格局的良性修正，考量全球總經數據持續好轉、台股步入電子股旺季，擁 back to school 和 iPhone 新機拉貨利多題材，科技股業績可期。