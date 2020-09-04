〈聯發科新晶片亮相〉5G旗艦晶片天璣1000C獲LG採用 將攻美國市場

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今 (4) 日宣布，5G 旗艦晶片天璣 1000C (Dimensity 1000C) 獲 LG Velvet 5G 全頻段智慧型手機採用，預計將在美國開賣，與美國 5G 電信系統業者 T-Mobile 合作提供服務。

聯發科無線通訊事業部副總李彥輯表示，天璣 1000C 是為美國手機市場量身訂做的晶片。

聯發科指出，天璣 1000C 已獲得 Netflix AV1 HDR 影音標準認證，可支援 Netflix 和 YouTube 以 AV1 影片格式解碼享受影音串流，並與遊戲影音串流平台 Twitch 合作。

聯發科表示，5G 技術橫跨各產品線，從手機到路由器到個人電腦，天璣系列晶片獲多家手機品牌採用，目前有多款今年下半年將推出手機正在開發中。

聯發科天璣 1000C 採用 4 顆 ARM Cortex-A77 旗艦核心和 4 顆主頻高達 2 GHz 的 ARM Cortex-A55 高效核心，搭配大型、低延遲的快取記憶體，同時採用 5 顆 Arm Mali-G57 GPU。

天璣 1000C 內含聯發科開發 AI 處理單元 (APU 3.0)，結合三種不同類型的 AI 核心，可使旗艦智慧型手機同時提供 AI 相機、AI 助理、應用程式或作業系統增強功能。