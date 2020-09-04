〈台股盤中〉新台幣強升救駕 難敵權值股、太陽能急殺 指數震盪劇烈

美國科技股昨日遭拋售引爆獲利了解賣壓，道瓊工業指數大跌 807 點，美股四大指數同步收黑，台股受拖累早盤一度重挫近 200 點，但新台幣強升約 2 角，出現股匯不同調，也緩和了台股跌勢，讓指數跌幅收斂，但午盤跌勢又擴大，權值股下殺、原本強勢的太陽能股也出現獲利了結賣壓，整體大盤震盪劇烈。

蘋果股價暴跌 8%，蘋概三王反映蘋果重挫，大立光最重跌逾 3%，回測 10 日線；台積電、鴻海都跌逾 1%，並且雙雙跌破所有短期均線；其餘蘋概股包括玉晶光、精確、力旺、台達電、立隆電、建準等都跌逾 3%。

值得留意的是，因為美股重挫，在台掛牌的美股 ETF 成了重災區，富邦 NASDAQ 正 2 重挫超過 12%，元大 S&P500 正 2、國泰北美科技、富邦 NASDAQ、國泰費城半導體、國泰美國道瓊正 2、永豐美國 500 大等都跌約 5-7% 不等呈現殺聲隆隆。

不過因為新台幣匯市釋出多頭訊號，盤中強升超過 2 角，最高觸抵 29.32 元、勁揚 2.11 角，顯示熱錢持續流入態勢不變，也帶動台股跌勢收斂。

而資金主要轉進太陽能股，茂迪達能亮燈漲停，但茂迪高檔爆出大量，午盤成交量就已超過 7 萬張，盤中不僅漲停打開，且獲利了結賣壓也摜壓茂迪急殺、漲勢一口氣縮半根停板剩下僅漲約 5%。

整體來說，因為美股暴跌，台股今天壓力沉重是必然的，不過，美股昨晚的崩跌，不是利空造成的，純粹是因為以蘋果為首的高科技股波段漲幅過大，所引起的技術性回檔，加上新台幣熱錢效應持續，預期台股修正過後依舊可期。