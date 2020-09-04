台股摜破3道均線 下跌120點收12637點周線翻黑

美國科技股引爆殺盤，道瓊指數崩跌逾 800 點，台股今 (4) 日開盤同步跳水，一度挫近 200 點，直接摜破 5 日線、10 日線及月線三道關卡，不過，在台幣強勢升值下，跌勢逐漸收斂，終場加權指數下跌 120.02 點，收在 12637.95 點，成交值 2305.37 億元，周線再度翻黑。

蘋果 3 日暴跌 8%，拖累台廠蘋概股今日表現，台積電終場下跌 1.6%，收在 429 元，跌破 5 日線及月線支撐；大立光一度重挫逾 2%，但終場前獲低接買盤進駐，跌幅收斂至 1%，收在 3655 元；鴻海也有 1% 的跌幅。其他蘋概股如國巨、玉晶光、建準、台虹、和碩、緯創、茂林 - KY 等，跌勢也相當重。

受美股影響，聯發科早盤跳空開低，但由於旗下 5G 旗艦晶片天璣 1000C 獲 LG 採用，利多消息激勵股價一度翻紅，終場收平盤，站穩 600 元之上。其他 IC 設計股普遍走軟，僅創意、義隆、矽創等少數個股維持上漲走勢，其中，ASIC (特殊應用晶片) 大廠金麗科已連拉 3 根漲停。

電金傳三大族群今日普遍走跌，隨著恐慌情緒蔓延，兩大避險 ETF 富邦 VIX、元大台灣 50 反 1 皆逆勢上漲，其中富邦 VIX 勁揚 7.5%，成交量爆出 61 萬張。

觀察盤面焦點，太陽能廠今日在多空交戰下，茂迪、達能仍亮燈漲停，太極也勁揚 5%。安控廠奇偶積極瘦身，力拚下半年營運回春，今日股價逆勢翻紅攻上漲停，晶睿也表現強勢，終場大漲逾 6% 作收。宅經濟帶動顯卡需求升溫，預估 Graphics DRAM 第 4 季價格易漲難跌，華邦電、旺宏今日股價逆勢走揚。