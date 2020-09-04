美股重挫台股臉綠 7檔低價中小型股逆勢漲停

美股科技股重挫，台股今 (4) 日跟著臉綠，早盤一度暴跌超過 200 點，直接摜破月線，包括台積電等權值三王股價同步翻黑，傳電金三大族群幾乎成資金提款對象，目前盤面僅低價股相對有撐，盤中 8 檔亮漲停紅燈幾乎都是價位偏低的中小型股。

美國隊長重傷倒地，與美股高度連動的台股自然也無法倖免於難，蘋概三王包括台積電盤中下跌 1.5%，股王大立光盤中重挫逾 2.8%，鴻海盤中也有 1% 以上跌幅，拖累股價月線失守。

觀察今天主要族群表現，電金傳三大族群幾乎全倒，包括半導體、電子零組、件、生技、金融等指數同步翻嘿，僅玻璃族群逆勢走揚，但漲幅相對有限僅 1.37%，無力阻擋資金提款盤勢重挫壓力。

在國際股市賣壓加劇情況下，目前大盤下跌家數多達 746 家、上漲家數 144 家，其中 8 家漲停幾乎都是股價偏低的個股，包括大魯閣、燁興、千興、國碩、達能等，清一色都基期較低的個股。

昨天受資金青睞的面板雙虎今天股價稍事休息，友達盤中在平盤之上震盪整理，群創股價小幅拉回，但仍守住平盤附近；太陽能族群的國碩、達能繼續獲買盤追捧，盤中逆勢亮起漲停紅燈。

另外，金控族群包括富邦金、國泰金、兆豐金，在賣壓調節下盤中重挫 1% 以上，拖累股價翻黑。

法人指出，美股重挫恐讓台股今天周線收黑機率大增，晚間美股可在科技股持續消化賣壓情況下，持續拉回整理，建議手中持股可適度獲利了結，留意漲多個股翻轉收黑。