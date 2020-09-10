筆電需求強 蘋果大追單 兆利訂單旺到 10 月底

軸承廠兆利 (3548-TW) 8 月營收重返 5 億元之上，改寫 14 個月新高，受惠筆電需求強勁，連宏碁 (2353-TW) 董座陳俊聖都指出，天天被客戶追單，顯見市場熱絡，據悉，兆利筆電客戶包含蘋果在內，近期都積極追單追貨，目前兆利訂單能見度已直達 10 月底，加上顯示器需求升溫，營運將逐步回穩。

據了解，在家上班、線上教學需求帶動下，各筆電品牌廠出貨動能暢旺，蘋果更傳在本季中就向供應鏈急追單，要求增加 1-2 成備料，因應市場強勁需求。

兆利主要供應 Macbook Pro 軸承零組件，針對傳言，兆利不評論單一客戶及訂單事宜，但證實筆電業務需求相當強勁，且不只一家客戶有急單需求，訂單與拉貨動能估可延續至 10 月底，整體筆電業務將較第二季成長。

另一方面，近期顯示器市況回溫，兆利相關客戶訂單與接單雙雙暢旺，顯示器軸承需求也同步好轉，兆利看好，將一路反應到第四季營收。

兆利 8 月營收 5.22 億元，月增 19.5%、年增 11.4%；前 8 月營收 33.19 億元，年減 13.8%，衰退幅度逐步收斂，以產品組合來看，兆利筆電營收占比約 33%、顯示器相關約 6 成，其他則占 6%。