〈汎德永業將上市〉承銷價暫定180元 董座：今年銷售很好 上市後有助制度更健全

進口車商汎德永業 (2247-TE) 今 (10) 日召開上市前業績發表會，預計將於 10 月中旬掛牌上市，暫定承銷價為 180 元，汎德永業集團董事長唐榮椿表示，今年銷售市況很好，上市後可招募更多優秀人才，並在股東和主管機關的監督下有利體質更健全。

唐榮椿談到汎德永業經營 40 多年，選在現在上市，原因在老一輩過去無上市意願，且以前僅做代理業務不能上市掛牌，不過，現在作為不少進口車品牌的主要經銷商，可永續經營，因此決定上市。

唐榮椿說，不論哪個行業成本重點都在管理，將以管理取勝，募資並非上市主要目的，選在今年上市是對的時間做對的事，並非一波三折。

不過，唐榮椿也坦言，美中緊張關係走不到盡頭，仍憂心兩岸局勢變化。

汎德永業上市主體為集團旗下的經銷和維修業務，包括有 BMW、MINI 和 Porsche(保時捷) 豪華進口車的銷售與維修保養業務，其中，BMW 的新車銷售數占國內整體市場逾 50%，Porsche 和 MINI 更分別囊括國內 85%、80% 市占率，近幾年隨著新車銷售量攀升，高毛利的維修保養業務已達整體營收比重逾 10%。